Кубок Гагарина передан для реставрации в ювелирную студию Майзеля

Кубок Гагарина передали в ювелирную студию Владимира Майзеля для реставрации, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Известный художник-ювелир, член Союза художников России Владимир Майзель является автором Кубка.



Впервые в истории Кубок Гагарина был вручён 12 апреля 2009 года. Первым обладателем трофея стал «Ак Барс», обыгравший в семи матчах «Локомотив».



Отмечается, что в настоящий момент Майзель и его коллектив занимаются реставрацией и подготовкой Кубка к финалу чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2020/2021.



Напомним, сегодня, 12 апреля, отмечается День космонавтики. Ровно 60 лет назад, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин совершил первый полёт человека в космос.