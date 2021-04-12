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Кубок Гагарина передан для реставрации в ювелирную студию Майзеля

Кубок Гагарина передан для реставрации в ювелирную студию Майзеля
Хоккей / КХЛ 0

Кубок Гагарина передали в ювелирную студию Владимира Майзеля для реставрации, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Известный художник-ювелир, член Союза художников России Владимир Майзель является автором Кубка.

Впервые в истории Кубок Гагарина был вручён 12 апреля 2009 года. Первым обладателем трофея стал «Ак Барс», обыгравший в семи матчах «Локомотив».

Отмечается, что в настоящий момент Майзель и его коллектив занимаются реставрацией и подготовкой Кубка к финалу чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2020/2021.

Напомним, сегодня, 12 апреля, отмечается День космонавтики. Ровно 60 лет назад, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин совершил первый полёт человека в космос.

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