Сегодня, 12 апреля, в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге состоится шестой матч финальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги между санкт-петербургским СКА и московским ЦСКА. После пяти матчей счёт в серии 3-2 в пользу петербургских армейцев.



В первом матче серии ЦСКА оказался сильнее со счётом 3:0, второй матч также остался за москвичами — 2:0. В третьем матче, прошедшем в Санкт-Петербурге, ЦСКА одержал победу со счётом 5:2. Четвёртая и пятая встречи остались за СКА — 3:1, 3:2 (ОТ).



Шестой матч серии финала Западной конференции состоится сегодня, 12 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:30 мск.



«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: сравняет ли СКА счёт в серии с ЦСКА в финале Запада?

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