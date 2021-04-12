Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сравняет ли СКА счёт в серии с ЦСКА в финале Запада?

Сравняет ли СКА счёт в серии с ЦСКА в финале Запада?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 12 апреля, в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге состоится шестой матч финальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги между санкт-петербургским СКА и московским ЦСКА. После пяти матчей счёт в серии 3-2 в пользу петербургских армейцев.

В первом матче серии ЦСКА оказался сильнее со счётом 3:0, второй матч также остался за москвичами — 2:0. В третьем матче, прошедшем в Санкт-Петербурге, ЦСКА одержал победу со счётом 5:2. Четвёртая и пятая встречи остались за СКА — 3:1, 3:2 (ОТ).

Шестой матч серии финала Западной конференции состоится сегодня, 12 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:30 мск.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: сравняет ли СКА счёт в серии с ЦСКА в финале Запада?

Принять участие в опросе можно на Quiz.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021