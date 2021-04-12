«Спартак» назначил Романа Беляева спортивным директором клуба
Спортивным директором ХК «Спартак» стал Роман Беляев, сообщает официальный сайт красно-белых.
Ранее в Континентальной хоккейной лиге Роман Беляев работал в новокузнецком «Металлурге» (2011 – 2013), екатеринбургском «Автомобилисте» (2013 – 2015), уфимском «Салавате Юлаеве» (2015 – 2019) и челябинском «Тракторе» (2019 – 2021).
Напомним, что по итогам регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» с 63 очками занял восьмое место в таблице Западной конференции. В плей-офф красно-белые уступили в первом раунде ЦСКА – 0-4.
«Трактор» набрал 74 очка и завершил чемпионат на пятой позиции Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина челябинский клуб уступил в серии уфимскому «Салавату Юлаеву» со счётом 1-4.
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