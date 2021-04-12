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«Вашингтон» забросил восемь шайб за матч впервые за 11 лет

«Вашингтон» забросил восемь шайб за матч впервые за 11 лет
Хоккей / НХЛ 0

12 апреля «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Бостон» со счётом 8:1. Последний раз «Кэпиталз» забрасывали восемь шайб в январе 2010-го с «Атлантой Трэшерз». Тогда за «Вашингтон» дважды забросил россиянин Александр Сёмин.

Во встрече с «Бостоном» у столичной команды по дублю в свой актив записали Конор Шири, Ти Джей Оши и Ларс Эллер и ещё по разу отличились Ник Дауд и Том Уилсон. Российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по результативной передаче.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» после 42 игр с 58 очками занимает первое место в таблице Восточного дивизиона. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.

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