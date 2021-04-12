«Оттава» забрала Мете с драфта отказов, «Даллас» – Ватанена

«Оттава Сентароз» забрала с драфта отказов экс-защитника «Монреаля» Виктора Мете, сообщает журналист Пьер ЛеБрун.
«Даллас Старз» забрал защитника Сами Ватанена, который начинал сезон в «Нью-Джерси Дэвилз», сообщает Эллиот Фридман.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Мете провёл 14 игр и набрал три очка за результативность (0+3). Ватанен сыграл 30 матчей и набрал шесть очков: забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.
«Оттава» после 42 матчей набрала 30 очков и занимает последнее место в таблице Северного дивизиона. «Даллас» после 40 встреч с 41 очком занимает шестую строчку в Центральном дивизионе.
По итогам регулярного чемпионата НХЛ по четыре команды из каждой группы выйдут в плей-офф.
В следующем матче «Оттава» сыграет с «Виннипегом» 13 апреля в 2:00 мск, «Даллас» встретится 14 апреля с «Флоридой» в 3:30 мск.
- 12 апреля 2021
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