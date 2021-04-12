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Дель Зотто, вероятно, покинет «Коламбус» сегодня, Мерзликинс и Корписало – в межсезонье

Несколько хоккеистов «Коламбус Блю Джекетс» покинут клуб: защитник Майкл Дель Зотто, скорее всего, сегодня, голкиперы Йоонас Корписало и Элвис Мерзликинс – в межсезонье.

«Дель Зотто в этом сезоне хорошо прибавил, и похоже, что «Коламбусу» сделали предложения по защитнику сразу несколько клубов. Не ждите, что сегодня раздадут Мерзликинса или Корписало. Если там будет сделка, это, наверное, переезд в межсезонье», – написал в «Твиттере» журналист Брайан Хэджер.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Дель Зотто провёл 40 игр и набрал 10 очков за результативность: забросил четыре шайбы и отдал шесть передач.

Мерзликинс сыграл 19 игр и оформил один шат-аут, Корписало принял участие в 29 матчах.

После 43 встреч «Коламбус» с 38 очками занимает седьмое место в Центральном дивизионе НХЛ.