Дель Зотто, вероятно, покинет «Коламбус» сегодня, Мерзликинс и Корписало – в межсезонье

Несколько хоккеистов «Коламбус Блю Джекетс» покинут клуб: защитник Майкл Дель Зотто, скорее всего, сегодня, голкиперы Йоонас Корписало и Элвис Мерзликинс – в межсезонье.
«Дель Зотто в этом сезоне хорошо прибавил, и похоже, что «Коламбусу» сделали предложения по защитнику сразу несколько клубов. Не ждите, что сегодня раздадут Мерзликинса или Корписало. Если там будет сделка, это, наверное, переезд в межсезонье», – написал в «Твиттере» журналист Брайан Хэджер.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Дель Зотто провёл 40 игр и набрал 10 очков за результативность: забросил четыре шайбы и отдал шесть передач.
Мерзликинс сыграл 19 игр и оформил один шат-аут, Корписало принял участие в 29 матчах.
После 43 встреч «Коламбус» с 38 очками занимает седьмое место в Центральном дивизионе НХЛ.
- 12 апреля 2021
-
20:16
-
20:08
-
19:55
-
19:34
-
19:13
-
18:46
-
18:32
-
17:54
-
17:39
-
17:20
-
17:00
-
16:53
-
16:40
-
16:28
-
16:10
-
15:54
-
15:43
-
15:13
-
14:50
-
14:25
-
13:57
-
13:27
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
11:59
-
11:48
-
11:30
-
11:09
-
10:50
-
10:38
-
10:18
-
10:00
-
09:49