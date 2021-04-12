«Нью-Джерси» объявил о переходе Куликова в «Эдмонтон»

Российский защитник Дмитрий Куликов продолжит карьеру в «Эдмонтон Ойлерз».

«Мы обменяли защитника Дмитрия Куликова в «Эдмонтон Ойлерз» на условный выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ 2022 года», – написала пресс-служба «Нью-Джерси Дэвилз» в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что срок действия паспорта Куликова истекает в течение следующих шести месяцев. Ему может потребоваться новый, прежде чем он сможет получить канадскую рабочую визу.



Напомним, что 12 апреля закрывается трансферное окно в НХЛ.



В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Дмитрий Куликов провёл 38 матчей и отметился двумя голевыми передачами. Ранее в НХЛ защитник выступал за «Виннипег Джетс», «Баффало» и «Флориду Пантерз», а в Континентальной хоккейной лиге – за ярославский «Локомотив».



После 40 игр «Нью-Джерси» с 34 очками занимает седьмое место в Восточном дивизионе.



«Эдмонтон» провёл 40 игр, набрал 52 очка и расположился на третьем месте Северного дивизиона.



По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.