Кравцов: мне помогло, что в «Нью-Йорк Рейнджерс» несколько россиян

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов поделился мнением о первых играх в Национальной хоккейной лиге.
«Так здорово играть в первом звене с такими партнёрами, как Зибанежад и Бучневич, но в КХЛ я играл на правом фланге атаки. Каждую смену удивляюсь, как тяжело играть в этой лиге. Все игроки высокого класса.
Адаптация? Мне очень помогло, что в команде несколько россиян», – приводит слова Кравцова журналист Лесли Трэфф.
В текущем сезоне НХЛ Кравцов провёл пять матчей и отметился одной результативной передачей. Форвард начинал этот чемпионат в КХЛ – сыграл 49 матчей в регулярке и набрал 28 очков (18+10), а также в Кубке Гагарина – пять игр и четыре очка (2+2).
После 41 игры «Рейнджерс» с 44 очками занимают пятое место в таблице Восточного дивизиона. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.
- 12 апреля 2021
-
21:27
-
21:10
-
20:58
-
20:52
-
20:31
-
20:16
-
20:08
-
19:55
-
19:34
-
19:13
-
18:46
-
18:32
-
17:54
-
17:39
-
17:20
-
17:00
-
16:53
-
16:40
-
16:28
-
16:10
-
15:54
-
15:43
-
15:13
-
14:50
-
14:25
-
13:57
-
13:27
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
11:59
-
11:48
-
11:30
-
11:09