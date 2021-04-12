Кравцов: мне помогло, что в «Нью-Йорк Рейнджерс» несколько россиян

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов поделился мнением о первых играх в Национальной хоккейной лиге.

«Так здорово играть в первом звене с такими партнёрами, как Зибанежад и Бучневич, но в КХЛ я играл на правом фланге атаки. Каждую смену удивляюсь, как тяжело играть в этой лиге. Все игроки высокого класса.

Адаптация? Мне очень помогло, что в команде несколько россиян», – приводит слова Кравцова журналист Лесли Трэфф.

В текущем сезоне НХЛ Кравцов провёл пять матчей и отметился одной результативной передачей. Форвард начинал этот чемпионат в КХЛ – сыграл 49 матчей в регулярке и набрал 28 очков (18+10), а также в Кубке Гагарина – пять игр и четыре очка (2+2).

После 41 игры «Рейнджерс» с 44 очками занимают пятое место в таблице Восточного дивизиона. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.