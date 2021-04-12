«Чикаго» обменял Маттиаса Янмарка в «Вегас»

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Маттиас Янмарк обменян в «Вегас Голден Найтс». «Чикаго» в замен получило право выбора во втором раунде драфта, сообщает журналист Джесси Грейнджер в «Твиттере».
Также «Блэкхоукс» обменяли право выбора в третьем раунде на пятый.
Напомним, что трансферное окно НХЛ закрывается 12 апреля.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Янмарк провёл 41 игру и отметился 19 очками: забросил 10 шайб и отдал девять результативных передач.
После 40 игр «Вегас» с 56 очками занимает второе место в таблице Западного дивизиона. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.
В следующем матче «Вегас» встретится с «Лос-Анджелес Кингс» на стадионе «Стейплс-Центр» в Лос-Анджелесе 13 апреля в 5:00 мск.
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