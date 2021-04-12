ЦСКА обыграл СКА и стал первым финалистом Кубка Гагарина

В шестом матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина санкт-петербургский СКА принимал московский ЦСКА в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась победой московских армейцев со счётом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).



На 34-й минуте Брендан Лайпсик за воротами отобрал шайбу у голкипера СКА Магнуса Хелльберга, выкатился из-за ворот и отдал передачу на пятак, где броском в касание Максим Шалунов открыл счёт в матче. Максим, кстати, набирает очки девять матчей подряд — 9 (5+4).



На 39-й минуте Максим Соркин получил шайбу на левом фланге, сблизился с Хелльбергом и бросил в ближний верхний угол. Шайба от штанги отскочила в голову голкиперу и залетела в ворота.



После шести матчей москвичи выиграли серию. В первом матче серии ЦСКА оказался сильнее со счётом 3:0, второй матч также остался за москвичами — 2:0. В третьем матче, прошедшем в Санкт-Петербурге, ЦСКА одержал победу со счётом 5:2. Четвёртая встреча осталась за СКА — 3:1. В пятом матче также оказались сильнее армейцы из Санкт-Петербурга со счётом 3:2 ОТ.