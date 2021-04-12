Первый матч финальной серии Кубка Гагарина состоится в Москве 18 апреля

Первый матч финальной серии Кубка Гагарина пройдёт 18 апреля в Москве на «Арене-ЦСКА», сообщает твиттер-аккаунт Континентальной хоккейной лиги.



Первый финалист плей-офф КХЛ – московский ЦСКА. В 1/4 финала Западной конференции армейцы обыграли «Спартак» со счётом 4-0 в серии, в полуфинале конференции москвичи переиграли ярославский «Локомотив» – 4-3, а в финале – петербургский СКА – 4-2.



Соперник ЦСКА по финалу Кубка Гагарина – победитель пары «Авангард» – «Ак Барс». На данный момент омский клуб ведёт в серии – 3-2. Следующий матч запланирован на 13 апреля в 19:00 мск. Кстати, все победы омичи и казанцы одержали в гостях. Шестая встреча финальной серии Восточной конференции пройдёт в Балашихе.