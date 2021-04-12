Брагин: пока не готов говорить, будем ли удерживать Подколзина от отъезда в «Ванкувер»

Главный тренер СКА Валерий Брагин после поражения от ЦСКА в шестом матче финальной серии Западной конференции прокомментировал возможный отъезд нападающего Василия Подколзина в «Ванкувер Кэнакс».
«Пока не готов говорить о том, будем ли удерживать Подколзина от отъезда в «Ванкувер», – передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, что летом 2019 года «Ванкувер Кэнакс» выбрал Василия Подколзина на драфте НХЛ.
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Подколзин провёл 35 игр в регулярном чемпионате и набрал 11 очков (5+6). В плей-офф форвард сыграл 16 матчей и заработал столько же очков за результативность (6+5).
В шестом матче финальной серии Западной конференции СКА уступил ЦСКА со счётом 0:2. Таким образом, московские армейцы выиграли серию со счётом 4-2.
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