Юханссон повторил рекорд Нильссона по количеству сухих матчей в одном Кубке Гагарина

После победы над СКА в шестом матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина голкипер ЦСКА Ларс Юханссон повторил рекорд экс-вратаря «Ак Барса» Андерса Нильссона по количеству сухих матчей в одном розыгрыше Кубка Гагарина – шесть.



Юханссон в двух матчах плей-офф не позволил «Спартаку» забить в ворота ЦСКА, ещё один раз голкипер сыграл сухой матч с ярославским «Локомотивом», а в финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина со СКА вратарь оформил три шат-аута. Ранее шесть сухих матчей за один плей-офф проводил только Андерс Нильссон, который выступал за «Ак Барс» в сезоне-2014/15.



18 апреля в Москве состоится первый финальный матч Кубка Гагарина. Соперник ЦСКА по финалу Кубка Гагарина – победитель пары «Авангард» – «Ак Барс».

Юханссон может установить два рекорда КХЛ в следующем матче со СКА