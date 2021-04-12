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«Калгари» обменял нападающего Беннетта во «Флориду»

«Калгари» обменял нападающего Беннетта во «Флориду»
Хоккей / НХЛ 0

«Калгари Флэймз» обменял нападающего Сэма Беннетта во «Флориду Пантерз» и получила в замен выбор во втором раунде драфта, а также потенциального проспекта, сообщает журналист Пьер ЛеБрун.

Напомним, что трансферное окно в НХЛ закроется 12 апреля.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Сэм Беннетт провёл 38 матчей и отметился 12 очками за результативность: забросил четыре шайбы и отдал восемь передач.

После 42 игр «Флорида» с 56 очками занимает третье место в таблице Центрального дивизиона. Лидирует – «Каролина», у которой 58 очков в 40 встречах. Столько же баллов и у «Тампы», но у «Лайтнинг» сыгран 41 матч.

По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.

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