Голкипер «Аризоны» Просветов в матче с «Колорадо» впервые сыграет с первых минут в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» примет «Колорадо Эвеланш». Матч состоится 13 апреля, начало встречи — в 04:00 мск.

С первых минут ворота «Аризоны» будет защищать российский голкипер Иван Просветов, для которого этот матч станет первым в НХЛ в основном составе. В нынешнем сезоне 22-летний вратарь дебютировал в лиге, дважды появившись на льду на замену. Просветов справился с 26 бросками из 32, пропустив в общей сложности шесть шайб за 36 минут игрового времени.

Примечательно, что дебютировал Иван также в матче с «Колорадо». 1 апреля Просветов вышел на лёд на седьмой минуте, заменив Эдина Хилла после четырёх пропущенных шайб. Российский голкипер совершил 23 сейва из 28 бросков.