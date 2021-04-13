Голкипер «Аризоны» Просветов в матче с «Колорадо» впервые сыграет с первых минут в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» примет «Колорадо Эвеланш». Матч состоится 13 апреля, начало встречи — в 04:00 мск.
С первых минут ворота «Аризоны» будет защищать российский голкипер Иван Просветов, для которого этот матч станет первым в НХЛ в основном составе. В нынешнем сезоне 22-летний вратарь дебютировал в лиге, дважды появившись на льду на замену. Просветов справился с 26 бросками из 32, пропустив в общей сложности шесть шайб за 36 минут игрового времени.
Примечательно, что дебютировал Иван также в матче с «Колорадо». 1 апреля Просветов вышел на лёд на седьмой минуте, заменив Эдина Хилла после четырёх пропущенных шайб. Российский голкипер совершил 23 сейва из 28 бросков.
«Колорадо» разгромил «Аризону», Просветов пропустил пять шайб в дебютном матче в НХЛ
Рекомендуем вам
- 13 апреля 2021
-
00:20
-
00:05
-
00:00
-
00:00
- 12 апреля 2021
-
23:55
-
23:45
-
23:32
-
23:23
-
23:05
-
23:03
-
22:56
-
22:53
-
22:48
-
22:46
-
22:31
-
22:25
-
22:14
-
21:59
-
21:47
-
21:43
-
21:27
-
21:10
-
20:58
-
20:52
-
20:31
-
20:16
-
20:08
-
19:55
-
19:34
-
19:13
-
18:46
-
18:32
-
17:54
-
17:39
-
17:20
Партнерский контент
Рекомендуем вам