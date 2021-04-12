Матч «Миннесоты» и «Сент-Луиса» перенесён из-за стрельбы в штате

«Национальная хоккейная лига и «Миннесота Уайлд» объявляют, что игра между «Миннесотой» и «Сент-Луис Блюз» была отложена из уважения к обществу после стрельбы, которая произошла в Миннесоте, 12 апреля», – написано в заявлении TSN Hockey в «Твиттере».
12 апреля в Миннесоте вспыхнули протесты после убийства темнокожего 20-летнего мужчины, который был застрелен полицейскими. Молодого человека остановили, когда он ехал за рулём автомобиля. После проверки документов мужчина попытался скрыться. Позднее выяснилось, что у полицейских был ордер на его арест.
После инцидента у полицейского участка собралась толпа. Для разгона митингующих применили слезоточивый газ и резиновые пули.
Напомним, что «Уайлд» и «Блюз» должны были сыграть 13 апреля в 3:00 мск.
В текущем сезоне «Миннесота» с 51 очком занимает третье место в Западном дивизионе, «Сент-Луис» идёт строчкой ниже и имеет 44 балла.
- 13 апреля 2021
-
00:20
-
00:05
-
00:00
-
00:00
- 12 апреля 2021
-
23:55
-
23:45
-
23:32
-
23:23
-
23:05
-
23:03
-
22:56
-
22:53
-
22:48
-
22:46
-
22:31
-
22:25
-
22:14
-
21:59
-
21:47
-
21:43
-
21:27
-
21:10
-
20:58
-
20:52
-
20:31
-
20:16
-
20:08
-
19:55
-
19:34
-
19:13
-
18:46
-
18:32
-
17:54
-
17:39
-
17:20