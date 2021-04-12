Матч «Миннесоты» и «Сент-Луиса» перенесён из-за стрельбы в штате

«Национальная хоккейная лига и «Миннесота Уайлд» объявляют, что игра между «Миннесотой» и «Сент-Луис Блюз» была отложена из уважения к обществу после стрельбы, которая произошла в Миннесоте, 12 апреля», – написано в заявлении TSN Hockey в «Твиттере».

12 апреля в Миннесоте вспыхнули протесты после убийства темнокожего 20-летнего мужчины, который был застрелен полицейскими. Молодого человека остановили, когда он ехал за рулём автомобиля. После проверки документов мужчина попытался скрыться. Позднее выяснилось, что у полицейских был ордер на его арест.

После инцидента у полицейского участка собралась толпа. Для разгона митингующих применили слезоточивый газ и резиновые пули.

Напомним, что «Уайлд» и «Блюз» должны были сыграть 13 апреля в 3:00 мск.

В текущем сезоне «Миннесота» с 51 очком занимает третье место в Западном дивизионе, «Сент-Луис» идёт строчкой ниже и имеет 44 балла.