Холл: год получился поганым. Разумеется, я играл совсем не так, как мне хотелось бы

Нападающий «Бостон Брюинз» Тейлор Холл после обмена из «Баффало Сэйбрз» прокомментировал свой провал в стане «клинков».

«Этот год принёс целый водоворот событий, но в целом, конечно, получился совсем поганым. Мы не так уж плохо начали сезон, после 10 матчей шли с примерно 50-процентным результатом. Но потом у нас случилась эпидемия COVID-19, после которой мы так и не смогли нащупать почву.

Сам я, разумеется, тоже играл совсем не так, как хотелось бы. Даже не близко. За последние несколько дней, уже зная, что буду обменян, я много копался в себе, думал о том, что мог сделать лучше, и старался с оптимизмом смотреть вперёд. Конечно, сегодня я очень рад и взволнован оказаться частью такой сильной команды, как «Брюинз», — цитирует Холла официальный сайт НХЛ в русской версии.