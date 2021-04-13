Николишин: не понимаю, в чём вина Хелльберга в шестом матче. На СКА сказалось давление

Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин поделился мнением о вылете СКА из плей-офф КХЛ после поражения в шестом матче серии с ЦСКА (0:2, 2-4).

«Я не очень понимаю, в чём вина Хелльберга в шестом матче. Искать виноватого в принципе неправильно. Нужно разбирать системные ошибки, а остальное — последнее дело.



Шестая игра всегда очень сложная в психологическом плане. Думаю, что СКА просто не хватило реализации, не хватило голов. Без этого в хоккей не выигрывают. Самое сложное, когда ты далёк от цели, ты более раскрепощён, а когда вот она, то давление увеличивается. Это давление и сказалось на СКА.



Молодая команда СКА? Не очень ассоциирую их с этим. Подколзин, Морозов и Марченко уже в прошлом году играли. Они не дебютанты, а золотая поросль. Кирсанов молодой, но он и сидел. Кого ещё, Тимкина назвать молодым или Кемппайнена? У СКА уже осознанная команда. У них почти все ребята прошли сборные, евротуры и прочее, прочее.



Что касается финала, любая команда с Востока сможет составить конкуренцию ЦСКА. Финал Востока между «Авангардом» и «Ак Барсом» смотрится более зажигательно, интересно и ярко, нежели на Западе», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Шалунов открыл счёт в шестом матче серии со СКА, грубо ошибся Хелльберг