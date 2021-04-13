Главный тренер «Флориды»: Гусев может сразу же оказаться в звене с хорошими партнёрами

Главный тренер «Флорида Пантерз» Джоэль Кенневилль выразил мнение о возможных партнёрах Никиты Гусева в его дебютных встречах за новый клуб.
«Гусев может играть с хорошими игроками. У него появится такая возможность, может быть, сразу. Мы посмотрим, как он с этим справится, а потом оценим его выступление. У «Флориды» есть несколько хороших вариантов с ним в составе», — цитирует Кенневилля североамериканский журналист Джеймсон Олив в своём «твиттере».
Напомним, контракт Гусева с клубом будет рассчитан на один год. Зарплата хоккеиста составит $ 1 млн.
В этом сезоне Никита Гусев провёл 20 матчей за «Нью-Джерси Дэвилз», в которых забросил две шайбы и отдал три голевые передачи. В прошлом сезоне в 66 матчах за «дьяволов» Никита Гусев забросил 13 шайб и отдал 31 передачу, суммарно набрав 44 очка.
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