«Тампа» заполучила защитника «Сан-Хосе» Классона, «Ванкувер» обменял Бенна в «Виннипег»

Клубы НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Сан-Хосе Шаркс» провели в обмен в заключительные часы перед дедлайном НХЛ. В результате этой сделки 28-летний шведский защитник «Сан-Хосе» Фредрик Классон перебрался в «Тампу», а «Шаркс» получили взамен 20-летнего голкипера Магнуса Хрону.

Классон выступает в НХЛ, начиная с 2015 года. Ранее он был игроком «Оттавы Сенаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Сан-Хосе Шаркс». Всего на его счету 159 матчей в НХЛ, в которых ему удалось набрать 28 (7+21) очков при показателе полезности «-3». При этом он находился в «Шаркс» на минимальном 1-летнем контракте с зарплатой в $ 700 тыс. Отметим, что голкипер Магнус Хрона не имеет на своём счету ни единого матча в НХЛ.

В результате другой сделки 33-летний канадский защитник «Ванкувера» Джорди Бенн стал хоккеистом «Виннипег Джетс» в обмен на пик 6-го раунда драфта НХЛ 2021 года.

Опытный защитник провёл в НХЛ 548 матчей, в которых набрал 126 (24+102) очков при показателе полезности «+17» и 222 минутах штрафного времени. В 2019 году он заключил 2-летнее соглашение с «Ванкувером» на общую сумму в $ 4 млн ($ 2 млн за сезон).