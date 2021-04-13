«Торонто» прервал серию побед в игре с «Монреалем». У Михеева – 15-е очко в сезоне

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал на своём льду «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой «Монреаля» со счётом 4:2, прервавшей 6-матчевую серию побед «Торонто».

В составе «Монреаля» дублем отметился Томаш Татар, ещё по голу у Ника Судзуки и Джоша Андерсона. За «Торонто» забрасывали Остон Мэттьюс и Джон Таварес.

Российский форвард «Торонто» Илья Михеев провёл на льду 15 минут 11 секунд и заработал показатель полезности «0», отметившись голевой передачей и набрав таким образом 15-е (6+9) очко в сезоне. Его соотечественник Александр Романов из «Монреаля» заработал «-1» за 16.08 на площадке.

«Монреаль Канадиенс», набрав 45 очков в 39 встречах, занимает 4-е место в турнирной таблице Северного дивизиона НХЛ. «Торонто Мэйпл Лифс» (59) – лидирует в таблице.

В параллельной встрече «Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду в овертайме уступил «Чикаго Блэкхоукс» — 3:4. У российского нападающего «Джекетс» Михаила Григоренко «-1» за 15.15 на льду, а его одноклубник Владислав Гавриков отдал 6-ю голевую передачу в сезоне и заработал «+1» за 19.17 на площадке.