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«Торонто» прервал серию побед в игре с «Монреалем». У Михеева – 15-е очко в сезоне

«Торонто» прервал серию побед в игре с «Монреалем». У Михеева – 15-е очко в сезоне
Хоккей / НХЛ 0
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал на своём льду «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой «Монреаля» со счётом 4:2, прервавшей 6-матчевую серию побед «Торонто».

В составе «Монреаля» дублем отметился Томаш Татар, ещё по голу у Ника Судзуки и Джоша Андерсона. За «Торонто» забрасывали Остон Мэттьюс и Джон Таварес.

Российский форвард «Торонто» Илья Михеев провёл на льду 15 минут 11 секунд и заработал показатель полезности «0», отметившись голевой передачей и набрав таким образом 15-е (6+9) очко в сезоне. Его соотечественник Александр Романов из «Монреаля» заработал «-1» за 16.08 на площадке.

«Монреаль Канадиенс», набрав 45 очков в 39 встречах, занимает 4-е место в турнирной таблице Северного дивизиона НХЛ. «Торонто Мэйпл Лифс» (59) – лидирует в таблице.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2021, вторник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Татар (Байрон, Дано) – 01:17' (5x5)   2:0 Судзуки (Уэбер, Друен) – 07:53' (5x4)   2:1 Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 29:28' (5x5)   2:2 Таварес (Михеев, Хайман) – 34:57' (5x5)   3:2 Андерсон (Кулак) – 36:22' (5x5)   4:2 Татар (Байрон, Питри) – 57:35' (en)

В параллельной встрече «Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду в овертайме уступил «Чикаго Блэкхоукс» — 3:4. У российского нападающего «Джекетс» Михаила Григоренко «-1» за 15.15 на льду, а его одноклубник Владислав Гавриков отдал 6-ю голевую передачу в сезоне и заработал «+1» за 19.17 на площадке.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2021, вторник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 4
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Матто (Джонс, Шервуд) – 14:02' (5x5)   1:1 Кит (Дебринкэт, Кейн) – 16:25' (5x4)   2:1 Лайне (Доми, Гавриков) – 26:11' (5x5)   2:2 Курашев (Кейн) – 46:15' (5x5)   2:3 Коннолли – 48:21' (5x5)   3:3 Лайне – 51:32' (5x5)   3:4 Хагель (Дак, Калинюк) – 61:25' (3x3)
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