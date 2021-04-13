Гол Дадонова помог «Оттаве» обыграть «Виннипег» и прервать серию поражений. У Зуба – «+3»

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» принимала на своём льду «Виннипег Джетс». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 4:2, благодаря которой хоккеисты «Сенаторз» прервали 4-матчевую серию поражений.

За «Оттаву» дублем отметился Брэди Ткачук, ещё по голу у Коннора Брауна и Евгения Дадонова. У «Виннипега» отличились Кайл Коннор и Николай Элерс.

Российский форвард «Оттавы» Евгений Дадонов провёл на льду 11 минут 47 секунд и заработал показатель полезности «+1», отметившись 17-м (12+5) баллом за результативность в текущем сезоне. Его одноклубники Артём Зуб и Никита Зайцев результативными действиями не отметились. Примечательно, что у Зуба показатель полезности – «+3», а у Зайцева – «-1».

«Оттава Сенаторз», набрав 32 очка в 43 играх, по-прежнему занимает последнее, 7-е место, в турнирной таблице Северного дивизиона НХЛ. «Виннипег Джетс» (53) – на 2-м месте.