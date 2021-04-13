«Детройт» на выезде обыграл «Каролину». Андрей и Евгений Свечниковы – без очков

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
За «Детройт» отличились Адам Эрни, Филип Задина и Сэм Ганье. Автором единственной заброшенной шайбы за «Каролину» стал Нино Нидеррайтер.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 17 минут 50 секунд и продлил свою безголевую серию до 7 игр, заработав показатель полезности «-1». У его брата Евгения из «Детройта» — «0» за 13.03 на площадке.
Отметим, что голкипер «Детройта» Джонатан Бернье отразил 37 из 38 бросков.
«Детройт Ред Уингз», набрав 36 очков в 44 матчах, занимает последнее место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Каролина Харрикейнз» (58) – 2-е.
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