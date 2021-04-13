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«Детройт» на выезде обыграл «Каролину». Андрей и Евгений Свечниковы – без очков

«Детройт» на выезде обыграл «Каролину». Андрей и Евгений Свечниковы – без очков
Хоккей / НХЛ 0
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

За «Детройт» отличились Адам Эрни, Филип Задина и Сэм Ганье. Автором единственной заброшенной шайбы за «Каролину» стал Нино Нидеррайтер.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 17 минут 50 секунд и продлил свою безголевую серию до 7 игр, заработав показатель полезности «-1». У его брата Евгения из «Детройта» — «0» за 13.03 на площадке.

Отметим, что голкипер «Детройта» Джонатан Бернье отразил 37 из 38 бросков.

«Детройт Ред Уингз», набрав 36 очков в 44 матчах, занимает последнее место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Каролина Харрикейнз» (58) – 2-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2021, вторник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Эрни (Расмуссен, Фильппула) – 40:24' (5x5)   0:2 Задина (Расмуссен, Ларкин) – 42:34' (5x4)   1:2 Нидеррайтер (Фёгеле, Стаал) – 53:54' (5x5)   1:3 Ганье (Фильппула, Декайзер) – 59:05' (en)
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