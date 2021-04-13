Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Ак Барс». Платная трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Колорадо» победил «Аризону», у Просветова 3 пропущенные шайбы

«Колорадо» победил «Аризону», у Просветова 3 пропущенные шайбы
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Аризону Койотс» со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брэндон Саад, Натан, Маккиннон и Микко Рантанен (2). Российский форвард Валерий Ничушкин за 13.17 на площадке один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

За «Аризону» голы забили Майкл Бантинг и Юхан Ларссон. Голкипер Иван Просветов отразил 16 бросков из 19. Защитник Илья Любушкин за 14.33 на льду сделал один бросок по воротам, его показатель полезности составил «-1».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир»

«Эвеланш» одержали восьмую победу в последних 10 играх, у «Койотс» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 15 апреля «Колордо» проведёт на выезде с «Сент-Луис Блюз», а «Аризона» сыграет с «Миннесотой Уайлд».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2021, вторник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Саад (Жирар, Джост) – 12:17' (5x5)   2:0 Маккиннон (Макар, Ландеског) – 29:08' (5x4)   3:0 Рантанен (Маккиннон, Макар) – 38:03' (5x5)   3:1 Бантинг (Экман-Ларссон, Кессел) – 50:42' (5x4)   3:2 Ларссон (Хант, Голигоски) – 53:16' (5x5)   4:2 Рантанен (Тэйвз) – 58:03' (en)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021