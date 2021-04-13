«Колорадо» победил «Аризону», у Просветова 3 пропущенные шайбы

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Аризону Койотс» со счётом 4:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брэндон Саад, Натан, Маккиннон и Микко Рантанен (2). Российский форвард Валерий Ничушкин за 13.17 на площадке один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».
За «Аризону» голы забили Майкл Бантинг и Юхан Ларссон. Голкипер Иван Просветов отразил 16 бросков из 19. Защитник Илья Любушкин за 14.33 на льду сделал один бросок по воротам, его показатель полезности составил «-1».
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир»
«Эвеланш» одержали восьмую победу в последних 10 играх, у «Койотс» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 15 апреля «Колордо» проведёт на выезде с «Сент-Луис Блюз», а «Аризона» сыграет с «Миннесотой Уайлд».
- 13 апреля 2021
-
08:07
-
07:35
-
06:57
-
04:53
-
04:39
-
04:29
-
04:05
-
02:54
-
02:04
-
01:51
-
01:33
-
01:23
-
01:15
-
01:00
-
00:36
-
00:20
-
00:05
-
00:00
-
00:00
- 12 апреля 2021
-
23:55
-
23:45
-
23:32
-
23:23
-
23:05
-
23:03
-
22:56
-
22:53
-
22:48
-
22:46
-
22:31
-
22:25
-
22:14
-
21:59
-
21:47
-
21:43