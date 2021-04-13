«Колорадо» победил «Аризону», у Просветова 3 пропущенные шайбы

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Аризону Койотс» со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брэндон Саад, Натан, Маккиннон и Микко Рантанен (2). Российский форвард Валерий Ничушкин за 13.17 на площадке один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

За «Аризону» голы забили Майкл Бантинг и Юхан Ларссон. Голкипер Иван Просветов отразил 16 бросков из 19. Защитник Илья Любушкин за 14.33 на льду сделал один бросок по воротам, его показатель полезности составил «-1».

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«Эвеланш» одержали восьмую победу в последних 10 играх, у «Койотс» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 15 апреля «Колордо» проведёт на выезде с «Сент-Луис Блюз», а «Аризона» сыграет с «Миннесотой Уайлд».