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«Вегас» на выезде одолел «Лос-Анджелес», проигрывая по ходу матча – 0:2

«Вегас» на выезде одолел «Лос-Анджелес», проигрывая по ходу матча – 0:2
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:2, проигрывая по ходу встречи – 0:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Николя Руа, Марк Стоун, Алекс Так и Макс Пасиоретти. За «Лос-Анджелес» голы забили Остин Вагнер и Анже Копитар.

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«Голден Найтс» одержали шестую победу в последних 10 играх, у «Кингз» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 15 апреля команды проведут между собой, затем «Вегас» 17 и 18 апреля проведёт выездные встречи с «Анахйам Дакс», а «Лос-Анджелес» 17 и 19 апреля в гостях сыграет с «Колорадо Эвеланш».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2021, вторник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Саад (Жирар, Джост) – 12:17' (5x5)   2:0 Маккиннон (Макар, Ландеског) – 29:08' (5x4)   3:0 Рантанен (Маккиннон, Макар) – 38:03' (5x5)   3:1 Бантинг (Экман-Ларссон, Кессел) – 50:42' (5x4)   3:2 Ларссон (Хант, Голигоски) – 53:16' (5x5)   4:2 Рантанен (Тэйвз) – 58:03' (en)

Ранее в рамках игрового дня «Колорадо» дома обыграл «Аризону» со счётом 4:2. Российский вратарь «Койотс» Иван Просветов отразил 16 бросков из 19.

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