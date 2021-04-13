«Вегас» на выезде одолел «Лос-Анджелес», проигрывая по ходу матча – 0:2

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:2, проигрывая по ходу встречи – 0:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Николя Руа, Марк Стоун, Алекс Так и Макс Пасиоретти. За «Лос-Анджелес» голы забили Остин Вагнер и Анже Копитар.
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«Голден Найтс» одержали шестую победу в последних 10 играх, у «Кингз» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 15 апреля команды проведут между собой, затем «Вегас» 17 и 18 апреля проведёт выездные встречи с «Анахйам Дакс», а «Лос-Анджелес» 17 и 19 апреля в гостях сыграет с «Колорадо Эвеланш».
Ранее в рамках игрового дня «Колорадо» дома обыграл «Аризону» со счётом 4:2. Российский вратарь «Койотс» Иван Просветов отразил 16 бросков из 19.
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