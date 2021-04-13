«Анахайм» на выезде обыграл «Сан-Хосе», у Волкова гол и результативная передача

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» на выезде обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 4:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Макс Комтуа, Сэм Кэррик, Александр Волков и Рикард Ракелль. Волков за 18.52 на площадке кроме заброшенной шайбы записал на свой счёт результативную передачу, дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2».

Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов за 16.25 на льду один раз бросил по воротам, его показатель полезности составил «0».

«Дакс» одержали четвёртую победу в последних 10 играх, у «Шаркс» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 15 апреля команды проведут между собой, затем «Анахайм» 17 и 18 апреля примет «Вегас Голден Найтс», а «Сан-Хосе» в эти же даты на выезде сыграет с «Миннесотой Уайлд».