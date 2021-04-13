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«Анахайм» на выезде обыграл «Сан-Хосе», у Волкова гол и результативная передача

«Анахайм» на выезде обыграл «Сан-Хосе», у Волкова гол и результативная передача
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» на выезде обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 4:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Макс Комтуа, Сэм Кэррик, Александр Волков и Рикард Ракелль. Волков за 18.52 на площадке кроме заброшенной шайбы записал на свой счёт результативную передачу, дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2».

Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов за 16.25 на льду один раз бросил по воротам, его показатель полезности составил «0».

«Дакс» одержали четвёртую победу в последних 10 играх, у «Шаркс» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 15 апреля команды проведут между собой, затем «Анахайм» 17 и 18 апреля примет «Вегас Голден Найтс», а «Сан-Хосе» в эти же даты на выезде сыграет с «Миннесотой Уайлд».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2021, вторник. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
0 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Комтуа (Грант) – 01:59' (5x5)   0:2 Кэррик (Волков) – 08:12' (5x5)   0:3 Волков (Хенрик) – 12:19' (5x5)   0:4 Ракелль (Агоццино, Комтуа) – 43:26' (5x5)
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