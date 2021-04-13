Назаров: благодаря СКА все убедились, что наша молодёжь готова биться на высочайшем уровне

Известный тренер Андрей Назаров поделился впечатлениями от финальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции между ЦСКА и СКА (4-2).



«Посмотрел все матчи армейского противостояния, включая вчерашнюю игру. Кто-то считает, что финальная серия Восточной конференции получается более захватывающей и интересной, но лично мне больше понравился западный финал. Как уже говорил ранее, я болел за СКА, но ЦСКА оказался более удачливой и опытной командой. Однако армейцы из Санкт-Петербурга, на мой взгляд, достали из себя всё, что могли. Благодаря СКА и грамотному управлению клубом все убедились, что наша молодёжь готова биться на высочайшем уровне. Достаточно посмотреть, как провёл серию Василий Подколзин, ставший лучшим снайпером и бомбардиром своей команды. Не будем забывать, что у Питера есть и такие резервы, как, например, Матвей Мичков.



Хоккейный сезон постепенно подходит к завершению, но призываю болельщиков не отчаиваться. В Москве сегодня обещают до +23 градусов, да и в Санкт-Петербурге, судя по прогнозам, обойдётся без традиционных для этого города дождей. Девушки-ведущие новостных выпусков начали работать с более глубокими декольте, радуя нас, мужчин, своей красотой. Иногда нужно немного отдыхать от хоккея и искать для себя другие радости жизни, хотя впереди нас ждёт финал Кубка Гагарина, а затем вся страна будет готовиться болеть за сборную России на чемпионате мира по хоккею. Конечно, столь громкие события мы точно не пропустим и будем внимательно за ними следить, но пока есть время немного выдохнуть», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»