Сушинский: на 90 процентов нынешний «Авангард» — ещё моя команда

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о серии финала Восточной конференции КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом».



«На 90 процентов нынешний „Авангард“ — ещё моя команда. Помню, как мы боролись за Толчинского, Шарипзянова, Найта, как долго пытались выменять Буше — ну и так далее по списку. Очень рад, что работал не напрасно, есть результат.



Радует Илья Ковальчук. Понятно, что в 37 лет тяжело вытаскивать каждую игру, но именно Илья в последнем матче в Казани на последних секундах спас команду. Видно, что ребята верят в Ковальчука, он — лидер „Авангарда“, можно сказать, играющий тренер. Да, ноги уже не те, но голова-то та — два дня назад в Казани мы это увидели.



Мне показалось, что на старте серии после двух побед в Казани команда дома чуть-чуть потеряла концентрацию. Этого хватило, чтобы при качественной игре уступить в обеих домашних встречах. Сейчас „Авангард“ опять победил в Казани и опять все в его руках. Концентрация, настрой должны быть максимальными, и здесь многое зависит от Боба Хартли, его штаба. Правильные слова и установки от тренера в данной ситуации — огромный фактор. Верю в „Авангард“, — приводит слова Сушинского Russia-Hockey.