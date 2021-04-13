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Генменеджер «Вашингтона»: было ощущение, что Врана недоволен своей ролью в клубе

Генменеджер «Вашингтона»: было ощущение, что Врана недоволен своей ролью в клубе
Хоккей / НХЛ 0
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Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан прокомментировал обмен форварда Якуба Враны в «Детройт Ред Уингз».

«Вместе с Враной мы выиграли Кубок Стэнли, и он внёс в это достойный вклад. Он приятный человек и хороший молодой игрок, обладающий скоростью и мастерством.

Но было ощущение, что Якуб не слишком доволен той ролью, в которой его видел тренерский штаб. Хотел больше игрового времени, больше ответственности.

Это перетягивание каната между ним и тренерами сейчас было бы лишним, и мы постарались избавиться от возможного негатива», — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Вашингтон» включил Врану в сделку по канадскому нападающему Энтони Манте. За него «Детройт» получил, помимо Враны, словацкого форварда Рихарда Паника, выбор в первом раунде драфта-2021 и выбор во втором раунде драфта-2022.

Манта стал игроком «Вашингтона». В «Детройт» перешли Врана и Паник
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