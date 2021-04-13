Московское «Динамо» объявило о назначении Кудашова на пост главного тренера

Московское «Динамо» официально объявило о назначении 49-летнего специалиста Алексея Кудашова на пост главного тренера команды. Об этом сообщил председатель совета директоров клуба Виктор Воронин. Контракт Владимир Крикунова истекает 30 апреля, после чего команду возглавит Кудашов.



Алексей Кудашов играл за «Динамо» с 1999 по 2004 год и с 2010 по 2012 год. Бело-голубые — последний клуб в игровой карьере Кудашова. После завершения игровой карьеры специалист возглавлял «Атлант», «Локомотив», СКА и сборную России.

«Когда я попал в «Динамо», у меня сбылась мечта. Я ведь с детства болел за бело-голубых и хотел туда попасть. Играть за свой любимый клуб, да еще стать с ним чемпионом — ощущения непередаваемые!», — прокомментировал назначение Кудашов.

Напомним, московское «Динамо» под руководством Владимира Крикунова вылетело во втором раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги, потерпев поражение в серии со СКА (1-4).