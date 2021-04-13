Сегодня, 13 апреля, в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина состоится шестой матч финальной серии Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19:00 мск. После пяти матчей счёт в серии — 3-2 в пользу «Авангарда».
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сможет ли „Ак Барс“ сравнять счёт в серии с „Авангардом“?»
Пройти опрос можно на Quiz.
Напомним, в полуфинале Восточной конференции «Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счётом 4-0. «Авангард» в полуфинале Восточной конференции встречался с магнитогорским «Металлургом». «Ястребы» в шести матчах победили «лисов» и выиграли серию со счётом 4-2.
- 13 апреля 2021
-
14:31
-
14:15
-
14:00
-
13:57
-
13:08
-
13:06
-
13:04
-
13:02
-
12:47
-
12:35
-
12:29
-
12:15
-
12:07
-
12:04
-
11:30
-
11:27
-
10:53
-
10:30
-
10:20
-
09:58
-
09:38
-
09:32
-
09:18
-
08:58
-
08:07
-
07:35
-
06:57
-
04:53
-
04:39
-
04:29
-
04:05
-
02:54
-
02:04
-
01:51
-
01:33