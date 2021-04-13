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«Авангард» — «Ак Барс». Платная трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
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Сможет ли «Ак Барс» сравнять счёт в серии с «Авангардом»?

Сможет ли «Ак Барс» сравнять счёт в серии с «Авангардом»?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 13 апреля, в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина состоится шестой матч финальной серии Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19:00 мск. После пяти матчей счёт в серии — 3-2 в пользу «Авангарда».

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сможет ли „Ак Барс“ сравнять счёт в серии с „Авангардом“?»

Пройти опрос можно на Quiz.

Напомним, в полуфинале Восточной конференции «Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счётом 4-0. «Авангард» в полуфинале Восточной конференции встречался с магнитогорским «Металлургом». «Ястребы» в шести матчах победили «лисов» и выиграли серию со счётом 4-2.

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