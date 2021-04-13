Воронин: два сезона Знарка в «Спартаке» показали, что были нюансы

Председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин прокомментировал слухи о возможном назначении Олега Знарка на пост главного тренера хоккейной команды. Напомним, сегодня, 13 апреля, стало известно, что новым главным тренером «Динамо» станет Алексей Кудашов.



«Выбор был большой. Выдвинуть было больше 7 кандидатов. Были поставлены задачи подготовки программы развития всего динамовского движения. После этого оценивали кандидатов. И приняли такое решение. Знарок заслуженный тренер, эффективный, но два сезона в Спартаке показали, что были нюансы, которые мы также учли при выборе тренера.



Все аргументы, которые у нас были, мы доложили совету директоров. Решение принято. Двигаемся дальше», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Источник: контракт Знарка с «Динамо» сорвался