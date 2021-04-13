Кровопусков – о матче сборной России на «ВТБ Арене»: мы понимаем национальные интересы

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков поделился мыслями о товарищеских матчах сборной России на «ВТБ Арене», из-за которых МХК «Динамо» будет вынуждено вернуться в Красногорск.

В конце апреля сборная России проведёт два матча со сборной Белоруссии в Москве на «ВТБ Арене». На те же самые даты, а точнее на 23 апреля, намечен пятый матч финала Кубка Харламова. В случае проведения пятого матча финала МХК «Динамо» будет вынуждено вернуться в Красногорск.

«Тяжёлая проблема для нас, как для клуба. Мы понимаем национальные интересы. Хотя есть прекрасный дворец СКА в Петербурге. Но федерация обратилась с просьбой сыграть на «ВТБ Арене». Обидно, что везём пацанов в Красногорск. Но национальные интересы превыше всего. Клубы системы «Динамо» продолжат играть в Красногорске», — передаёт слова Кровопускова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.