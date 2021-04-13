Гендиректор московского «Динамо» рассказал о подготовке команды к новому сезону

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков рассказал подробности о подготовке команды к новому сезону Континентальной хоккейной лиги. По словам Кровопускова, предсезонные сборы команда проведёт в Нижнем Новгороде.

«Презентация нового сезона запланирована на 21 августа. У нас будет презентация нового сайта и мобильного приложения. Надеемся, что в следующем году сможем полностью заполнять трибуны.

Предсезонные сборы будут проходить в Нижнем Новгороде, как и в прошлые годы. Будем участвовать в Кубке Мэра Москвы, второй турнир под вопросом. Окончательно всё будет понятно, когда Алексей Николаевич Кудашов сформирует свой тренерский штаб», — передаёт слова Кровопускова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.