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Гендиректор московского «Динамо» рассказал о подготовке команды к новому сезону

Гендиректор московского «Динамо» рассказал о подготовке команды к новому сезону
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков рассказал подробности о подготовке команды к новому сезону Континентальной хоккейной лиги. По словам Кровопускова, предсезонные сборы команда проведёт в Нижнем Новгороде.

«Презентация нового сезона запланирована на 21 августа. У нас будет презентация нового сайта и мобильного приложения. Надеемся, что в следующем году сможем полностью заполнять трибуны.

Предсезонные сборы будут проходить в Нижнем Новгороде, как и в прошлые годы. Будем участвовать в Кубке Мэра Москвы, второй турнир под вопросом. Окончательно всё будет понятно, когда Алексей Николаевич Кудашов сформирует свой тренерский штаб», — передаёт слова Кровопускова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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