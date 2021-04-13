Меркулов: про отношения Кудашова и Кагарлицкого спросите у них. Не владею информацией

Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов поделился мнением о взаимоотношениях нового главного тренера клуба Алексея Кудашова и игрока Дмитрия Кагарлицкого.

«Лео Комаров будет считаться легионером, так как заигран за сборную Финляндии. Было бы интересно рассмотреть кандидатуру этого игрока, но на сегодняшний день представители игрока на меня не выходили. Если это произойдёт, то будем рассматривать.

На сегодняшний день кандидатуру Войнова не рассматриваем. Шалунова знаем, любой клуб лиги хотел бы его видеть, но переговоры не ведём, у него действующий контракт со своим клубом.

Кагарлицкий доказал своей работой в этом сезоне, что после неудачи смог выйти на уровень, который от него ждали. Про отношения Кудашова и Кагарлицкого лучше спросить у них. Я не владею информацией», — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.