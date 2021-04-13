Кудашов — о контракте с «Динамо»: переговоры получились совсем лёгкими

Новоиспечённый главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал переговоры с командой.
«Внимательно смотрел за матчами команды. Да и вообще следил за чемпионатом. «Динамо» прошло первый раунд, это сильный клуб с большими традициями. Команда оценивается по конечному результату, но рано делать какие-то выводы и давать оценку со стороны.
Мы с Владимиром Васильевичем Крикуновым часто разговариваем. Мы очень хорошо общаемся, поэтому он меня вводит в курс дела, а я задаю интересующие вопросы. Мы в тренерском цехе много друг с другом общаемся, в этом нет ничего странного.
Переговоры получились совсем лёгкими. Я представил свою программу развития, она устроила руководство. Мне позвонили и сказали, что я подхожу на пост главного тренера. Мой тренерский штаб в процессе формирования, не у всех ещё подписаны контракты», — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
- 13 апреля 2021
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