Кудашов: в первую очередь «Динамо» будет опираться и рассчитывать на свою молодёжь

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о дальнейших планах работы с командой.



«Дело в том, что руководство поставило передо мной определённую задачу и стратегию. На следующий год мы должны создать фундамент для будущих побед. В первую очередь будем опираться и рассчитывать на свою молодёжь, которой в системе клуба много. Нужно её развивать, готовить и постепенно вводить в основной состав.



Мы хотим, чтобы в дальнейшем, через год или два, московское «Динамо» было готово на своей базе идти за Кубком Гагарина. Основная задача на данный момент – заложить фундамент именно из молодых игроков. Соответственно будем укреплять состав, однако и сейчас у нас уже есть взрослые ребята, есть и хорошие иностранцы. Но, повторюсь, акцент делается на развитие молодёжи», — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

«Хотим на своей базе игроков идти за Кубком Гагарина». Первое интервью Кудашова в «Динамо» Новый главный тренер москвичей рассказал о задачах от руководства, контракте Шипачёва и развитии молодёжи.