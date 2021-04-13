Кудашов: в первую очередь «Динамо» будет опираться и рассчитывать на свою молодёжь

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о дальнейших планах работы с командой.
«Дело в том, что руководство поставило передо мной определённую задачу и стратегию. На следующий год мы должны создать фундамент для будущих побед. В первую очередь будем опираться и рассчитывать на свою молодёжь, которой в системе клуба много. Нужно её развивать, готовить и постепенно вводить в основной состав.
Мы хотим, чтобы в дальнейшем, через год или два, московское «Динамо» было готово на своей базе идти за Кубком Гагарина. Основная задача на данный момент – заложить фундамент именно из молодых игроков. Соответственно будем укреплять состав, однако и сейчас у нас уже есть взрослые ребята, есть и хорошие иностранцы. Но, повторюсь, акцент делается на развитие молодёжи», — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
- 13 апреля 2021
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