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«Металлург» продлил контракт с Неколенко

«Металлург» продлил контракт с Неколенко
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с нападающим Архипом Неколенко, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение пролонгировано на 2 года.

В минувшем регулярном чемпионате Архип провёл 35 матчей и набрал 8 очков (3+5), при показателе полезности «+7», 10 минутах штрафного времени, 21 блокированном броске, 13 силовых приёмах и 58,5% выигранных вбрасываниях.

В плей-офф Артём провёл 11 игр, в которых сделал одну результативную передачу при показателе полезности «+1».

Неколенко выступает в составе «Металлурга» с сезона-2018/2019. Ранее он играл в СКА и «Югре». Всего Николенко принял участие в 149 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в карьере, набрав 22 (8+14) очка. В плей-офф на счету Николенко 24 игры, в которых он набрал 3 (0+3) очка.

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