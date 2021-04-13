Миронов: задача ставилась взять Кубок Гагарина — мы её не выполнили

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов рассказал о главном разочаровании сезона-2020/2021 Континентальной хоккейной лиги.
«Разочарование не в том, что не смогли большинство остановить или ещё что-то, а в том, что вылетели из плей-офф. Ставилась задача взять Кубок Гагарина — мы её не выполнили. Какое-то другое разочарование: в большинстве не так играли, в меньшинстве, 5 на 5 — есть конечный результат.
Я пересекался с Алексеем Кудашовым в том сезоне на Евротуре, когда он был главным тренером сборной России. Как Владимир Васильевич говорил: «Мы наёмные рабочие, и если мы будем выполнять то, что от нас будут требовать, то сработаемся и придём к общей цели», — приводит слова Миронова официальный сайт «Динамо».
Алексей Кудашов играл за «Динамо» с 1999 по 2004 год и с 2010 по 2012 год. Бело-голубые — последний клуб в игровой карьере Кудашова. После завершения игровой карьеры специалист возглавлял «Атлант», «Локомотив», СКА и сборную России.
- 13 апреля 2021
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