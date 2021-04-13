Петренко: Кудашов — профессионал. Он всё доказал по работе в клубах КХЛ и сборной России

Олимпийский чемпион, известный в прошлом нападающий, а ныне старший тренер фарм-клуба московского «Динамо» Сергей Петренко прокомментировал назначение Алексея Кудашова на пост главного тренера бело-голубых.

«Если руководство «Динамо» назначило Алексея Кудашова главным тренером, значит, оно посчитало, что на данный момент это самый оптимальный вариант. То, что он профессионал своего дела — вопросов нет. Он всё доказал по работе в «Атланте», «Локомотиве», СКА и сборной. Лично я никак не оцениваю это назначение. Назначили и назначили. Поставили бы Знарка — работал бы Знарок. Назначили Кудашова — будет работать Кудашов.



Строить команду из молодых воспитанников — правильный шаг. Но получится ли воплотить это с первого года? Да и вообще, что значит строить команду на молодёжи? Ты с первого класса в третий не перескочишь — им же всё-таки надо сыграться. Кудашов, скорее всего, будет привлекать ребят из «вышки» и молодёжки, но результат всё равно будут делать другие люди.



Перестанет ли «Динамо» быть командой одного звена? Всё будет зависеть от селекции. Если они найдут больше одной пятёрки — будут играть в две. Найдут больше двух — будут играть в три. Повторюсь, всё зависит от селекции москвичей», – сказал Петренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.