Сандис Озолиньш останется в тренерском штабе «Торпедо»

Старший тренер нижегородского «Торпедо» латвиец Сандис Озолиньш останется в клубе, сообщает LTV Sport в «Твиттере».

Латвийский специалист вошёл в тренерский штаб Дэвида Немировски в январе 2019 года.

Напомним, что до нижегородского «Торпедо» Озолиньш работал в рижском «Динамо». В 2016-2017 годах был ассистентом главного тренера, а с 2017 по 2018 год возглавлял рижский клуб.

В регулярном сезоне-2020/2021 Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» с 67 очками заняло восьмое место в Восточной конференции. Нижегородцы отставали от идущего строчкой выше «Автомобилиста» на одно очко и от «Ак Барса», который занял шестое место, на два балла.

В первом раунде плей-офф торпедовцы уступили казанскому «Ак Барсу» со счётом 0-4.