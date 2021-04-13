Крикунов заявил, что готов остаться в «Динамо» в качестве консультанта

Бывший главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов заявил, что готов принять предложение клуба о назначении на пост консультанта тренерского штаба и оценил курс бело-голубых на развитие молодых игроков системы.
«Мне сделали такое предложение, я готов, с удовольствием приму предложение стать консультантом. Тем более, что мне легко, потому что я только что работал в этой команде, знаю ребят и в команде Высшей хоккейной лиги, и в молодёжной команде, могу помочь. Я уже 25 лет в «Динамо», был в рижском, минском, екатеринбургском «Динамо» и в московском. Функционал мы ещё не оговаривали.
Скажу, что назначение Кудашова – хороший вариант. Ставка на своих молодых игроков – это неплохо. Тренеру надо дать карт-бланш. Работать с молодыми – это проигрывать, проигрывать никто не любит», – цитирует Крикунова ТАСС.
- 13 апреля 2021
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