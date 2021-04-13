«Авангард» — «Ак Барс»: Дыняк сыграет впервые в этом плей-офф, Доус и Да Коста вне заявки

Стали известны составы омского «Авангарда» и казанского «Ак Барса» на шестой матч финала Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Авангард»:



Грубец (Бобков);

Готовец — Береглазов, Чинахов — Найт — Буше;

Шарипзянов — Покка, Ковальчук — Зернов — Костин;

Чистяков — Каски, Каблуков — Стась — Потапов;

Соловьёв, Дедунов — Семёнов — Толчинский; Хохлачёв.



«Ак Барс»:



Билялов (Рейдеборн);

Рукавишкинов — Яруллин, Лукоянов — Фисенко — Глухов;

Педан — Хенкель, Воронков — Галимов — Галиев;

Лямкин — Юдин, Дыняк — Кормье — Петров;

Журавлёв, Сафонов — Бурмистров — Тихонов; Зарипов.



Напомним, что после пяти матчей счёт в серии – 3:2 в пользу «Авангарда».