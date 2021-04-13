«Авангард» — «Ак Барс»: Дыняк сыграет впервые в этом плей-офф, Доус и Да Коста вне заявки

Стали известны составы омского «Авангарда» и казанского «Ак Барса» на шестой матч финала Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Авангард»:
Грубец (Бобков);
Готовец — Береглазов, Чинахов — Найт — Буше;
Шарипзянов — Покка, Ковальчук — Зернов — Костин;
Чистяков — Каски, Каблуков — Стась — Потапов;
Соловьёв, Дедунов — Семёнов — Толчинский; Хохлачёв.
«Ак Барс»:
Билялов (Рейдеборн);
Рукавишкинов — Яруллин, Лукоянов — Фисенко — Глухов;
Педан — Хенкель, Воронков — Галимов — Галиев;
Лямкин — Юдин, Дыняк — Кормье — Петров;
Журавлёв, Сафонов — Бурмистров — Тихонов; Зарипов.
Напомним, что после пяти матчей счёт в серии – 3:2 в пользу «Авангарда».
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