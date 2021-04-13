Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Ак Барс». Платная трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Авангард» — «Ак Барс»: Дыняк сыграет впервые в этом плей-офф, Доус и Да Коста вне заявки

«Авангард» — «Ак Барс»: Дыняк сыграет впервые в этом плей-офф, Доус и Да Коста вне заявки
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Стали известны составы омского «Авангарда» и казанского «Ак Барса» на шестой матч финала Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Авангард»:

Грубец (Бобков);
Готовец — Береглазов, Чинахов — Найт — Буше;
Шарипзянов — Покка, Ковальчук — Зернов — Костин;
Чистяков — Каски, Каблуков — Стась — Потапов;
Соловьёв, Дедунов — Семёнов — Толчинский; Хохлачёв.

«Ак Барс»:

Билялов (Рейдеборн);
Рукавишкинов — Яруллин, Лукоянов — Фисенко — Глухов;
Педан — Хенкель, Воронков — Галимов — Галиев;
Лямкин — Юдин, Дыняк — Кормье — Петров;
Журавлёв, Сафонов — Бурмистров — Тихонов; Зарипов.

Напомним, что после пяти матчей счёт в серии – 3:2 в пользу «Авангарда».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021