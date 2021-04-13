Даниил Гутик: остался осадочек, поэтому если забью «Локо», буду праздновать

Нападающий московского«Динамо» Дмитрий Гутик рассказал о настрое на финальную серию, в которой соперникам станет его бывшая команда.



Думал ли о таком финале, когда осенью переходил из «Локо» в «Динамо»? Знать такое заранее не мог никто, но я на это рассчитывал. Сыграть в финале Кубка Харламова именно против «Локо» – моя небольшая мечта. Рад, что она осуществится, сейчас с большим нетерпением жду начала серии. Хочется проявить себя в матчах против бывшей команды и проверить свои силы против очень сильного соперника. У «Локо» – одна из сильнейших хоккейных школ, играть против них будет очень интересно.



Закончится ли мечта, если заброшу победную шайбу? Это было бы очень хорошее завершение истории. Но даже если победную шайбу забросит кто-то другой, не расстроюсь. Что касается празднования, то точно не буду что-то показывать в сторону парней или болельщиков «Локо» – даже мыслей таких нет! Но в душе остался определенный «осадочек», поэтому праздновать эту шайбу буду и посмотрю в ту сторону, в которую очень хочется посмотреть!



Я набрал мало очков в играх с «Локо»? Секретов никаких нет. Я даже не настраивался как-то особенно на эти игры. Во многих моментах повезло, где-то оказался в нужном месте на добивании. Скорее всего помогает, что я хорошо знаю игроков «Локо», но в целом хоккей – непредсказуемая игра, я не могу точно знать, как поведёт себя соперник в различных ситуациях. Знаю возможности многих ребят, но всё предвидеть невозможно.



Мы завершили свою серию раньше железнодорожников. У нас был выходной, когда они играли четвёртый матч, так что было время посмотреть их противостояние с «Ирбисом». Казанцы здорово играли, но в той серии я болел всё-таки за «Локо»: ждал, что мечта о противостоянии с Ярославлем станет реальностью.



На одну из тренировок перед финалом вышел в белом шлеме: ребята сказали, что я готовлюсь начать серию на выезде, поэтому выбрал гостевой шлем (улыбается). Мы уже много раз играли против ярославцев, поэтому сейчас подколок почти нет.



В составе «Локо» я выигрывал Кубок Харламова и Кубок Мира. Эмоции от плей-офф в составе двух команд? Разница огромная. Когда мы с «Локо» брали трофеи, я был моложе, игрового времени получал мало. В чемпионском плей-офф провёл всего одну игру в четвертьфинальной серии. Остальные матчи провёл на трибунах, болел за команду э. Сейчас играю гораздо больше, от этого эмоции ярче.

«Динамо» не пропускало, когда я был на льду? Просто вовремя меняюсь: как вижу, что шайба в нашу зону идёт, сразу на лавку запрыгиваю! Если серьёзно, даже не знал об этом. Наша команда в целом мало пропускает. Наша пятёрка пропускала от силы пару шайб, а я, видимо, вовремя сменился.



Мы стараемся играть проще, не придумывать лишнего у своих ворот и быстро проходить среднюю зону. Креативим только в атаке. Неважно, сколько мы пропустили. Главное, мы в финале. Можно пропустить десять шайб за матч, но забросить на одну больше и выиграть серию.



Думаю, возможно выиграть плей-офф без поражений, мы не собираемся проигрывать. Но в хоккее может случиться всё что угодно. Тем более, в финале встретятся абсолютно равные команды и по уровню игроков, и по классу. Будем стараться выиграть каждый матч, но для нас это непринципиально: запомнят только чемпиона, а счёт финальной серии забудется», – цитирует Гутика официальный сайт МХЛ.