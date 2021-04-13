Рашевский — о встрече с Овечкиным: думал: «Не дай бог на баллоны пойдёт, я ж его не утащу»

Нападающий системы московского «Динамо» Дмитрий Рашевский рассказал о встрече с Александром Овечкиным.

«До Владимира Васильевича (Крикунова. — Прим. «Чемпионата») я бегал с баллонами, у которых внизу было колесико. То есть ты бежишь и работаешь только ногами. А здесь нужно было, чтобы на баллон село ещё два человека. И в этом была проблема. Ладно, если я к кому-то сяду, у меня вес 75-80 килограмм. А если ко мне сядет кто-то с весом в 110 килограмм? Например, Андрей Сергеев…

Ещё был случай. Прихожу как-то на базу, поворачиваю голову — а там Овечкин! Я думаю: «Я что, сплю? Что вообще происходит? Не дай бог он с нами на баллоны пойдёт, а то я его не утащу!»



Удалось ли нормально пообщаться с Овечкиным? Я его застал буквально на два-три дня. У меня есть с Овечкиным фотография, когда он на 1 сентября приезжал в нашу школу. Мне тогда было двенадцать лет. И он меня вспомнил!» — приводит слова Рашевского официальная страница молодёжной команды московского «Динамо» в «ВКонтакте».