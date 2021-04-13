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Александр Шевченко прокомментировал второй выход в финал ВХЛ за три года

Александр Шевченко прокомментировал второй выход в финал ВХЛ за три года
Хоккей / ВХЛ 0
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Нападающий новокузнецкого «Металлурга» Александр Шевченко поделился эмоциями от второго выхода в финал за последние три года.

«Классное чувство! Больше сказать нечего даже, будет очень интересно. Насчёт пересечений с тем финалом: пока вы не напомнили, я даже не задумывался об этом. Каких-то дополнительных ощущений это не вызывает, всё хорошо.

«Югра» – хорошая команда. Но у любой команды есть слабые места. Наши тренеры обязательно дадут нам установку, расскажут про те места, на которые нужно будет давить, чтобы добиться победы. У нас есть несколько лишних дней на отдых – надеюсь, что это тоже окажется плюсом», – цитирует Шевченко официальный сайт ВХЛ.

Напомним, что в 2018 году Шевченко выступал за петербургское «Динамо» и стал обладателем Кубка Петрова. По итогам того плей-офф форвард стал лучшим игроком.

В финале турнира «Металлург» встретится с «Югрой».

«Югра» и новокузнецкий «Металлург» встретятся в финале Кубка Петрова
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