Александр Шевченко прокомментировал второй выход в финал ВХЛ за три года

Нападающий новокузнецкого «Металлурга» Александр Шевченко поделился эмоциями от второго выхода в финал за последние три года.



«Классное чувство! Больше сказать нечего даже, будет очень интересно. Насчёт пересечений с тем финалом: пока вы не напомнили, я даже не задумывался об этом. Каких-то дополнительных ощущений это не вызывает, всё хорошо.



«Югра» – хорошая команда. Но у любой команды есть слабые места. Наши тренеры обязательно дадут нам установку, расскажут про те места, на которые нужно будет давить, чтобы добиться победы. У нас есть несколько лишних дней на отдых – надеюсь, что это тоже окажется плюсом», – цитирует Шевченко официальный сайт ВХЛ.



Напомним, что в 2018 году Шевченко выступал за петербургское «Динамо» и стал обладателем Кубка Петрова. По итогам того плей-офф форвард стал лучшим игроком.



В финале турнира «Металлург» встретится с «Югрой».

«Югра» и новокузнецкий «Металлург» встретятся в финале Кубка Петрова