Александр Шевченко прокомментировал второй выход в финал ВХЛ за три года

Нападающий новокузнецкого «Металлурга» Александр Шевченко поделился эмоциями от второго выхода в финал за последние три года.
«Классное чувство! Больше сказать нечего даже, будет очень интересно. Насчёт пересечений с тем финалом: пока вы не напомнили, я даже не задумывался об этом. Каких-то дополнительных ощущений это не вызывает, всё хорошо.
«Югра» – хорошая команда. Но у любой команды есть слабые места. Наши тренеры обязательно дадут нам установку, расскажут про те места, на которые нужно будет давить, чтобы добиться победы. У нас есть несколько лишних дней на отдых – надеюсь, что это тоже окажется плюсом», – цитирует Шевченко официальный сайт ВХЛ.
Напомним, что в 2018 году Шевченко выступал за петербургское «Динамо» и стал обладателем Кубка Петрова. По итогам того плей-офф форвард стал лучшим игроком.
В финале турнира «Металлург» встретится с «Югрой».
- 13 апреля 2021
-
20:37
-
20:17
-
19:53
-
19:35
-
19:14
-
18:46
-
18:38
-
18:10
-
18:07
-
17:51
-
17:35
-
17:25
-
17:05
-
16:51
-
16:45
-
16:44
-
16:20
-
16:00
-
15:40
-
15:40
-
15:20
-
14:31
-
14:15
-
14:00
-
13:57
-
13:08
-
13:06
-
13:04
-
13:02
-
12:47
-
12:35
-
12:29
-
12:15
-
12:07
-
12:04