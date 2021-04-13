«Авангард» — «Ак Барс»: команды не открыли счёт после двух периодов

В шестом матче финальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» принимает казанский «Ак Барс». Встреча проходит в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина». После двух периодов в матче ничья – 0:0.
Напомним, что в этой серии выигрывали исключительно гости. Первую встречу, которая прошла на «Татнефть-Арене», выиграл омский коллектив со счётом 3:1, во втором матче «Авангард» обыграл соперника 2:0. В Балашихе «Ак Барс» взял реванш и дважды одержал победы с одинаковым счётом (2:1), а в пятой встрече серии омичи в овертайме выиграли (3:2). Таким образом, после пяти матчей счёт в серии 3-2 в пользу омской команды.
Победитель этой пары в финале Кубка Гагарина встретится с ЦСКА. Первая встреча пройдёт 18 апреля в Москве.
- 13 апреля 2021
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