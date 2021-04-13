Толчинский: «Ак Барс» впятером встаёт на своей линии, как в зону заходить? Только вбросы

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский поделился мнением о шестой игре финальной серии Восточной конференции с «Ак Барсом» (0:2).



«Игра идёт до ошибки, мы её совершили. Не повезло где-то, они забили. Но ничего, готовимся дальше. «Ак Барс» впятером встаёт на синей линии, как ещё заходить в зону? Только через вбросы. Я спорил с арбитром, когда получил удар клюшкой от своего же партнёра? Да, там игрок в своей вратарской накрыл шайбу рукой, такое нельзя делать, а удаления нет», – передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, что все победы команды одержали в гостевых встречах. Решающий матч состоится 15 апреля в Казани.

Победитель пары «Ак Барс» – «Авангард» в финале сыграет с ЦСКА. Первая встреча состоится 18 апреля в Москве.