Болельщики просили закрыть калитку, именинник Петров принёс победу «Ак Барсу». Фото

Вчера, 13 апреля, в Подмосковье на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в шестом матче финальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал шестую игру финальной серии Восточной конференции.



«Хорошая игра. Забили два гола, дотерпели. Непросто было в концовке. Мы довольны, будет седьмая игра, вообще интересный хоккей, оставим свой уровень концентрации. У нас опытная команда, мы играем с очень хорошей командой. Мы были прижаты к стенке, нам нельзя было проигрывать, ребята это понимают. Не знаю, почему команды выигрывают только гостевые матчи. Хотелось бы следующую игру выиграть дома».

Победитель этой пары в финале Кубка Гагарина встретится с ЦСКА. Первая встреча пройдёт 18 апреля в Москве.

Лучшие кадры с матча «Авангард» — «Ак Барс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.