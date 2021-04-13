Агент Арзамасцева: сегодня посмеялись от новости, что он просит обмен из «Автомобилиста»

Агент защитника «Автомобилиста» Захара Арзамасцева Алексей Дементьев отреагировал на информацию о том, что хоккеист попросил обмен из клуба.
«Сегодня повеселились с Захаром Арзамасцевым от чьей-то «новости», что он якобы второй раз за год просит обмен. Друзья, это полная чушь. Всех всё устраивает. Спасибо», – написал Дементьев «в Твиттере».
Напомним, что в текущем сезоне защитник выступал за екатеринбургский «Автомобилист»: провёл 40 матчей и отдал девять результативных передач.
Ранее Арзамасцев играл за «Салават Юлаев», «Северсталь», ЦСКА, новокузнецкий «Металлург» и ярославский «Локомотив».
Текущий сезон КХЛ «Автомобилист» завершил на седьмом месте в таблице Восточной конференции. В плей-офф екатеринбуржцы уступили в первом раунде «Авангарду» (1-4).
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